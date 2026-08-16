Patrícia Silva conquista Bronze nos 1500 metros

Com uma ponta final forte, a portuguesa conquistou a posição nos últimos metros, cortando a meta em 4.09,22 minutos, apenas superada pela britânica Georgia Hunter Bell, ouro em 4.07,78, seguida da polaca Klaudia Kazimierska, com 4.08,80.



Patrícia Silva, de 26 anos, conquistou a sua primeira medalha em grandes competições ao ar livre.



A recordista nacional Carla Sacramento (03.57,71) detém o melhor resultado português em Europeus, com o segundo lugar em Budapeste1998, quando Rui Silva também conquistou a prata.



Patrícia Silva confirmou a propensão familiar para o pódio em Europeus ao ar livre, prosseguindo o legado iniciado pelo pai Rui Silva, ‘vice’ em Budapeste1998 e bronze em Munique2002, além do bronze olímpico nos 1.500 em Atenas2004 e nos Mundiais Helsínquia2005.



Este é o terceiro pódio de Portugal nos Europeus de Birminghem, depois do bronze de Fatoumata Diallo nos 400 metros barreiras e da prata de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto.