Patrick Dippel é novo chefe de `scouting` do Benfica

“Tenho um novo emprego, agora trabalho como chefe de recrutamento no Benfica”, escreveu o sucessor de Pedro Ferreira, que deixou a equipa de scouting das águias no verão de 2024.





Patrick Dippel conta com 20 anos de experiência em departamentos de recrutamento, passando por Bayern Munique, Hamburgo e Basileia. No início da carreira, acompanhou os escalões de formação da seleção alemã.

Aos 45 anos, Dippel anunciou a mudança para Portugal, onde integra a estrutura de futebol do Benfica desde o início deste novo ano. O ex-Basileia antecipou-se mesmo à direção benfiquista, que ainda não deu qualquer confirmação sobre a ocupação da vaga.Durante o período de campanha eleitoral, Rui Costa já havia deixado garantias sobre negociações em curso com um novo diretor de scouting: “Está tudo apalavrado e é um ótimo chief scout”.