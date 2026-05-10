Paul Magnier conquista terceira etapa da Volta a Itália





(Com Lusa)

Na despedida da Bulgária, Magnier venceu em 4:09.42 horas no final dos 175 quilómetros entre Plovdiv e Sófia, o mesmo tempo do italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) e do neerlandês Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), segundo e terceiro, respetivamente.Na geral, Guillermo Thomas Silva mantém a liderança, com quatro segundos de avanço sobre o alemão Florian Stork (Tudor) e sobre o colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS).Na segunda-feira, o pelotão da 109.ª edição do Giro tem o primeiro dia de descanso, com a corrida a recomeçar na terça-feira, já em Itália, com uma ligação de 138 quilómetros entre Catanzaro e Cosenza, com uma contagem de montanha de segunda categoria a menos de 50 quilómetros da meta.