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Ciclismo
Paul Magnier conquista terceira etapa da Volta a Itália
O ciclista francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step) somou a segunda vitória em três etapas na presente edição do 'Giro', com o uruguaio Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) a manter a liderança.
Na despedida da Bulgária, Magnier venceu em 4:09.42 horas no final dos 175 quilómetros entre Plovdiv e Sófia, o mesmo tempo do italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) e do neerlandês Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), segundo e terceiro, respetivamente.
Na geral, Guillermo Thomas Silva mantém a liderança, com quatro segundos de avanço sobre o alemão Florian Stork (Tudor) e sobre o colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS).
Na segunda-feira, o pelotão da 109.ª edição do Giro tem o primeiro dia de descanso, com a corrida a recomeçar na terça-feira, já em Itália, com uma ligação de 138 quilómetros entre Catanzaro e Cosenza, com uma contagem de montanha de segunda categoria a menos de 50 quilómetros da meta.
Na geral, Guillermo Thomas Silva mantém a liderança, com quatro segundos de avanço sobre o alemão Florian Stork (Tudor) e sobre o colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS).
Na segunda-feira, o pelotão da 109.ª edição do Giro tem o primeiro dia de descanso, com a corrida a recomeçar na terça-feira, já em Itália, com uma ligação de 138 quilómetros entre Catanzaro e Cosenza, com uma contagem de montanha de segunda categoria a menos de 50 quilómetros da meta.
(Com Lusa)