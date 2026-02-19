Paul Seixas vence segunda etapa e Juan Ayuso é o novo líder

Seixas cumpriu os 147,2 quilómetros, entre Portimão e o Alto da Fóia, em 3:49.50 horas, à frente do espanhol Juan Ayuso, segundo, com o mesmo tempo, e do português João Almeida (UAE Emirates), terceiro, a um segundo.

Na geral, Ayuso, que sucede na liderança ao francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step) e Seixas totalizam ambos 8:10.44 horas, com João Almeida a fechar o pódio, a sete segundos.

A terceira etapa da Volta ao Algarve, que se realiza na sexta-feira, é um contrarrelógio individual, com partida e chagada a Vilamoura, na distância de 19,5 quilómetros.