Paula Blasi é a primeira espanhola a vencer a `Vuelta`





(Com Lusa)

A derradeira etapa terminou numa inédita subida do pelotão feminino ao mítico Angliru, 132,9 quilómetros depois da partida em La Pola Llaviana, com Petra Stiasny a conseguir a maior vitória da sua carreira, em 4:09.40 horas, menos 23 segundos do que Paula Blasi e 43 do que a francesa Juliette Berthet (FDJ United-Suez).Na geral, Paula Blasi, que partiu para o dia de hoje na segunda posição, garantiu o primeiro triunfo da carreira em provas por etapas, num ano em que já tinha vencido a clássica Amstel Gold Race.A jovem espanhola, de 23 anos, ficou com 24 segundos de vantagem sobre a neerlandesa Anna Van der Breggen (SD Worx-Protime), com a duas vezes campeã mundial e vencedora de quatro edições da Volta a Itália a falhar a oportunidade de dar o sexto triunfo consecutivo aos Países Baixos na Vuelta, depois Annemiek van Vleuten (2021 a 2023) e Demi Vollerink (2024 e 2025).A francesa Marion Bunel (Visma-Lease a Bike) fechou o pódio, a 49 segundos, no seu principal resultado nas principais provas por etapas, depois de, em 2025, ter sido segunda na Volta a França do Futuro.A portuguesa Maria Martins (CANYON//SRAM zondacrypto) acabou por não concluir a última etapa, para a qual partia na 111.ª posição, a 1:57.43 horas da liderança.