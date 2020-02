Paulo Conceição com novo recorde de Portugal no salto em altura, veja o vídeo

O atleta do Benfica superou hoje por duas vezes a sua anterior melhor marca e recorde, que era de 2,24 e datava de 06 de março de 2016, depois de na primeira tentativa ter saltado 2,25 metros.Na segunda posição no 'meeting' luxemburguês ficou o seu colega de equipa no Benfica, Gerson Balde, que saltou 2,15 metros.Na mesma competição, Ricardo Santos, também do Benfica, foi terceiro nos 400 metros, com 48,30 segundos, e Tsanko Arnaudov quarto no lançamento do peso, com 19,57 metros.Federação Portuguesa de Atletismo/facebook