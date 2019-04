Paulo Gonçalves troca Honda pela Hero Motorsports com a ambição de vencer o Dakar

Lusa Comentários 15 Abr, 2019, 17:11 | Outras Modalidades

O piloto de Esposende deixa a Honda, ao fim de cinco anos marcados por lesões, que limitaram as possibilidades de lutar pela vitória no rali Dakar, prova rainha de todo-o-terreno, "o principal objetivo" de cada temporada, disse à Lusa o piloto, de 40 anos.



"Estou bastante entusiasmado. Espero estar à altura do desafio e que a equipa cresça", comentou Paulo Gonçalves, que se junta ao cunhado Joaquim Rodrigues Jr. na equipa da marca indiana.



Para além dos dois portugueses, alinham ainda com as cores da Hero o espanhol Oriol Mena e o indiano Chunchunguppe Santosh, numa estrutura preparada pela equipa alemã Speedbrain, que já foi responsável pela participação da BMW e Honda no Dakar.



"É uma estrutura que eu conheço bem e com a qual consegui o segundo lugar no Dakar e o título de campeão do mundo de todo-o-terreno em 2013", sublinhou Paulo Gonçalves.



O piloto português, que mantém o sonho de conquistar a maior maratona de todo-o-terreno do mundo, sobretudo numa altura em que a prova vai mudar, novamente, de cenário: "Sou um privilegiado pois, estando à partida da próxima edição, alinho na prova em três continentes diferentes. Fiz os dois últimos em África e dez dos 11 que se disputaram na América do Sul".



“O objetivo é trabalhar como até aqui. Nos últimos dois anos não fui feliz no período pré-Dakar, com dois acidentes que me impediram, em 2018, de alinhar, e em 2019 de estar nas melhores condições", observou o piloto da Hero.



Sobre a mudança para a Arábia Saudita, Paulo Gonçalves acredita que "vai trazer uma nova dinâmica à prova". "Vamos todos ao desconhecido e em igualdade de condições. Na América do Sul já nos sentíamos em casa, mas agora mudamos todos. Não há pilotos que vivam na região e que possam treinar naquelas pistas até ao dia da prova, enquanto os europeus estavam impedidos de treinar nos seis meses antes da competição", explicou.



Paulo Gonçalves já treina com a nova mota, que considera "muito interessante", depois de ter recuperado de uma queda sofrida na edição deste ano do Dakar, que lhe provocou a compressão de vértebras e um traumatismo craniano.



"A próxima corrida será a segunda etapa do Mundial, a Rota da Seda, que tem mais de Dakar do que o próprio Dakar deste ano. São dez dias seguidos e o percurso atravessa três países (Rússia, Mongólia e China), quando, em 2019, o Dakar teve dez dias, mas com um de descanso pelo meio e as pistas desenhadas num único país", apontou.



A luta pelo Campeonato do Mundo de todo-o-terreno não será um objetivo este ano, até por já ter falhado uma prova.



Em 2018, ainda com a Honda, Paulo Gonçalves foi o único piloto a vencer duas provas do Mundial, no Chile e na Argentina.