Paulo Pereira vai treinar o Dínamo Bucareste

Ainda treinador do RK Celje, clube pelo qual está a disputar a eliminatória de atribuição do terceiro e do quarto lugares no principal campeonato da Eslovénia, o técnico, de 60 anos, anunciou a decisão por videoconferência, durante o evento "Alto desempenho em ambientes exigentes", realizado no polo bracarense da Universidade do Minho.



Com a mudança para o emblema que é campeão romeno ininterrupto desde a época 2015/16 e que vai disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, Paulo Jorge Pereira vai regressar a um país onde trabalhou entre 2017 e 2019, então no CSM Bucareste.



Ao "leme" da seleção portuguesa masculina desde 2016, pela qual alcançou o quarto lugar no Mundial2025, melhor classificação lusa de sempre num torneio internacional, o treinador natural de Amarante apresenta uma carreira como treinador principal de clubes que remonta a 2002.



Paulo Jorge Pereira orientou o FC Porto, o CB Cangas, de Espanha, o ASA e o 1.º de Agosto, em Angola, o Esperánce de Tunis, na Tunísia, e o RK Celje, clube pelo qual termina a época no domingo, no segundo jogo com o Trimo Trebnje, depois da vitória por 34-32, na quarta-feira.