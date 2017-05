Pavilhão João Rocha vai ser inaugurado a 21 de junho

Lusa 12 Mai, 2017, 16:52 | Outras Modalidades

Na sua página oficial na Internet, o Sporting revelou que o Pavilhão João Rocha vai abrir a 21 de junho, precisamente 15 anos depois da inauguração da Academia de Alcochete.

"O sonho `leonino` tornar-se-á assim realidade, tendo capacidade para três mil lugares e funcionando como casa para as equipas de futsal, hóquei em patins e andebol a partir da temporada 2017/18", pode ler-se na nota.

A inauguração do novo recinto, `batizado` Pavilhão João Rocha em homenagem ao falecido presidente do Sporting, esteve prevista para dezembro do ano passado e para março deste ano.

Quanto à estrutura do pavilhão, esta terá tabelas amovíveis para os jogos de hóquei em patins, marcadores eletrónicos em cada topo do recinto e um painel central em forma de cubo no teto do pavilhão, onde se poderão visionar diversas imagens.