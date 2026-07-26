Pedro Afonso em 53.º na prova de carabina da Taça do Mundo de tiro de Hangzhou

Pedro Afonso em 53.º na prova de carabina da Taça do Mundo de tiro de Hangzhou

O português Pedro Afonso terminou hoje no 53.º lugar na prova de carabina três posições a 50 metros da etapa de Hangzhou da Taça do Mundo de tiro, que decorre nesta cidade chinesa.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Pedro Afonso tinha passado facilmente nas eliminatórias, mas falhou o acesso à final, reservada aos oito primeiros classificados, na ronda de qualificação, que concluiu com um total de 570 pontos, distribuídos pelas três posições da prova: joelhos (192), deitado (193) e pé (185).

A compatriota Filipa Marracho, que na sexta-feira foi 14.ª posicionada na prova de pistola a 10 metros, terminou hoje na 47.ª posição na modalidade de precisão da prova de pistola a 25 metros, com um total de 284 pontos, a qual ficará apenas concluída na segunda-feira, com a modalidade de precisão.

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