Pedro Afonso em 53.º na prova de carabina da Taça do Mundo de tiro de Hangzhou

Pedro Afonso tinha passado facilmente nas eliminatórias, mas falhou o acesso à final, reservada aos oito primeiros classificados, na ronda de qualificação, que concluiu com um total de 570 pontos, distribuídos pelas três posições da prova: joelhos (192), deitado (193) e pé (185).



A compatriota Filipa Marracho, que na sexta-feira foi 14.ª posicionada na prova de pistola a 10 metros, terminou hoje na 47.ª posição na modalidade de precisão da prova de pistola a 25 metros, com um total de 284 pontos, a qual ficará apenas concluída na segunda-feira, com a modalidade de precisão.



