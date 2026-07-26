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Pedro Afonso em 53.º na prova de carabina da Taça do Mundo de tiro de Hangzhou
O português Pedro Afonso terminou hoje no 53.º lugar na prova de carabina três posições a 50 metros da etapa de Hangzhou da Taça do Mundo de tiro, que decorre nesta cidade chinesa.
Pedro Afonso tinha passado facilmente nas eliminatórias, mas falhou o acesso à final, reservada aos oito primeiros classificados, na ronda de qualificação, que concluiu com um total de 570 pontos, distribuídos pelas três posições da prova: joelhos (192), deitado (193) e pé (185).
A compatriota Filipa Marracho, que na sexta-feira foi 14.ª posicionada na prova de pistola a 10 metros, terminou hoje na 47.ª posição na modalidade de precisão da prova de pistola a 25 metros, com um total de 284 pontos, a qual ficará apenas concluída na segunda-feira, com a modalidade de precisão.
A compatriota Filipa Marracho, que na sexta-feira foi 14.ª posicionada na prova de pistola a 10 metros, terminou hoje na 47.ª posição na modalidade de precisão da prova de pistola a 25 metros, com um total de 284 pontos, a qual ficará apenas concluída na segunda-feira, com a modalidade de precisão.