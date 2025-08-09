Pedro Afonso medalha de prata nos 200 metros dos Europeus sub-20

Líder continental do ano na distância, o velocista gastou 20,85 segundos, contra 20,77 do italiano Diego Nappi, primeiro classificado, e 21,03 do espanhol Oriol Sánchez, terceiro, correndo acima dos 20,74 fixados ao início da tarde como melhor marca nas meias-finais.



“Não estou contente com o resultado, gostava muito de ter vencido. Estou muito feliz pela minha forma e [o nível] como cheguei aqui. Comecei a temporada depois da época de inverno, pois lesionei-me no Europeu do ano passado, e é muito bom regressar e estar a sentir-me outra vez rápido, a bater os recordes pessoais, mas fiquei a um lugar do que queria”, notou o atleta do Benfica, citado pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).



Pedro Afonso, de 18 anos, concedeu a 23.ª medalha a Portugal em Europeus de sub-20 - nona de prata e primeira em provas de velocidade -, no melhor resultado nacional até ao momento no Estádio Ratinan, onde Stela Fernandes bateu o recorde luso do escalão nos 3.000 obstáculos.



Ao ser oitava, com 10.24,74 minutos, a corredora do Sporting retirou quase dois segundos aos 10.26,45 fixados por Bárbara Neiva em 2019, renovando a sua melhor marca pessoal na distância pela segunda vez em dois dias na principal competição continental de sub-20.



Outra nova marca lusa nos sub-20 foi estabelecida na estafeta feminina de 4×400, com Cristina Neves, Clara Martinha, Adimizia Andrade e Margarida Oliveira a cronometrarem 3.42,06 minutos, abaixo dos 3.43,68 obtidos por Alexandra Pina, Maria José Valamatos, Maria João Valamatos e Carla Sacramento há cerca de 36 anos, em agosto de 1989.



O quarteto feminino teve o 13.º melhor tempo e ficou pelas eliminatórias, tal como a equipa masculina nos 4x100, que contou com Pedro Afonso no segundo percurso, mas não passou do nono lugar, logo abaixo dos oito de acesso à final, com 40,72 segundos.



Nas restantes finais do dia, Tiago Jorge foi 12.º colocado nos 3.000 metros, com 8.49,57 minutos, enquanto Isa Ferreira foi 15.ª nos 10.000 metros marcha, graças ao recorde pessoal de 47.41,95, tendo Isabel Luís sido desclassificada após 5.600 metros de prova.



Natacha Candé terminou o primeiro dia do heptatlo na quinta posição, com 3.418 pontos, dos quais obteve 973 nos 100 barreiras (nona, com 14,04 segundos), 800 nos 200 (16.ª, com 25,97), 941 no salto em altura (terceira, com 1,77 metros) e 704 no lançamento do peso (sétima, com 12,65), seguindo-se os eventos de comprimento, dardo e 800 metros.



No domingo, Portugal terá também Tiago Machado na final dos 3.000 obstáculos, à qual rumou como o primeiro dos atletas qualificados por tempos, após ter retirado quase oito segundos ao anterior recorde pessoal para fechar as ‘meias’ com 8.55,59 minutos, no sexto lugar da classificação geral, longe de Leonardo Oliveira, apenas 26.º. com 9.23,71.



Iara Vacondeus não avançou nos 100 metros barreiras, já que foi 27.ª nas eliminatórias, após uma marca de 14,07 segundos no penúltimo dia da 28.ª edição dos Europeus de sub-20 de atletismo, que começaram na quinta-feira e fecham no domingo, em Tampere.