Pedro Afonso segue em frente na Taça do Mundo de tiro de Hangzhou

Pedro Afonso terminou no 26.º lugar do segundo grupo de atiradores que disputaram as eliminatórias, com um total de 576 pontos, distribuídos pelas três posições da prova de carabina a 50 metros: joelhos (196), posição deitada (190) e pé (190).



O atirador português ganhou o direito a disputar a sessão de domingo, dia em que se ficará a conhecer o vencedor da prova e que também terá em ação a compatriota Filipa Marracho, na especialidade de pistola a 25 metros.