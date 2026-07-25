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Pedro Afonso segue em frente na Taça do Mundo de tiro de Hangzhou
O português Pedro Afonso qualificou-se hoje para a próxima fase da prova de carabina três posições a 50 metros da etapa de Hangzhou da Taça do Mundo de tiro, que decorre nesta cidade chinesa.
Pedro Afonso terminou no 26.º lugar do segundo grupo de atiradores que disputaram as eliminatórias, com um total de 576 pontos, distribuídos pelas três posições da prova de carabina a 50 metros: joelhos (196), posição deitada (190) e pé (190).
O atirador português ganhou o direito a disputar a sessão de domingo, dia em que se ficará a conhecer o vencedor da prova e que também terá em ação a compatriota Filipa Marracho, na especialidade de pistola a 25 metros.
O atirador português ganhou o direito a disputar a sessão de domingo, dia em que se ficará a conhecer o vencedor da prova e que também terá em ação a compatriota Filipa Marracho, na especialidade de pistola a 25 metros.