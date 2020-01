Pedro Cary fala em "consistência" e "nervoso miudinho" para Ronda de Elite de futsal

O futsalista Pedro Cary disse hoje que a seleção portuguesa precisa de ser consistente na Ronda de Elite, fase de qualificação para o Mundial2020, e não escondeu o ”nervoso miudinho” para a prova na Póvoa de Varzim.



Após a conclusão do estágio, realizado em Rio Maior, ainda sem o ala Ricardinho e o guarda-redes Edu, a equipa das ‘quinas’ terá seis sessões de treino já na Póvoa de Varzim, antes de enfrentar o primeiro adversário, a Bielorrússia.



“Para conseguirmos os nossos objetivos, que é estar no Campeonato do Mundo, há dois aspetos que são fundamentais: a consistência que a equipa vai ter de apresentar ao longo da Ronda de Elite e, depois, o primeiro jogo acaba por ser determinante, porque sabemos que neste tipo de competições não há muita margem para errar. O primeiro jogo nunca é fácil, há sempre um nervoso miudinho”, disse o ala dos Leões de Porto Salvo, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.



Além da Bielorrússia, a equipa orientada por Jorge Braz terá pela frente no grupo A a Finlândia e a Itália, seleções que, segundo Cary, são “boas, competitivas e que merecem uma atenção importante”.



Para o capitão da seleção lusa, o apoio dos portugueses será “fundamental” para conseguir as vitórias.



“Esperamos, mais uma vez, o apoio dos portugueses, porque vamos ter três jogos extremamente difíceis e sabemos que o público traz um alento diferente. É uma maior energia e aquele impulso que muitas vezes os jogadores precisam”, concluiu Pedro Cary.



Portugal defronta a Bielorrússia em 30 de janeiro, pelas 20:30, seguindo-se a Finlândia no dia seguinte, à mesma hora, e por fim a seleção italiana, em 02 de fevereiro, pelas 17:00.