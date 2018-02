Pedro Cary o homem dos golos das reviravoltas

O futsalista já leva quatro golos marcados no Europeu de futsal. Tentos apontados em momentos decisivos dos jogos, como conta a jornalista Cláudia Martins que está na ESlovénia.



Pedro Cary destacou como primordial a alma da equipa mais do que os golos que marca.



Cary tem estado no cerne da reação coletiva da equipa às adversidades.



O jogador é uma espécie de capitão no balneário e dentro do campo e na hora de destacar algo sobre a carreira da equipa citou três qualidades: calma, paciência e tranquilidade.



Portugal defronta a Rússia nas meias-finais do Europeu, quinta-feira, a partir das 17h00.