Pedro Duarte revela que meia-maratona do Porto vai sofrer alterações em 2027

Durante a reunião pública do executivo municipal, e depois de questionado pelo vereador do PS Manuel Pizarro sobre o sucedido na meia-maratona, onde vários participantes colapsaram devido ao calor e cinco foram internados, Pedro Duarte revelou que a hora de partida deverá mudar das 09:00 para as 08:00.



Além disso, o autarca, eleito pelo PSD/CDS-PP/IL, contou que também deverá ser feita uma alteração no percurso da prova com a partida a ser feita em direção à ribeira do Porto, o que facilita a mobilização dos participantes e dos meios de socorro.



Atualmente, a partida e chegada da meia-maratona faz-se na Avenida de Dom Carlos I, na Foz do Douro.



Outra das mudanças que terá de ser feita assenta no número de participantes, considerou Pedro Duarte, ressalvando que este ano a prova teve um “número recorde” de 15 mil inscritos.



Dizendo que não participaram os 15 mil inscritos, mas cerca de 10 mil, o autarca entendeu que, mesmo assim, é preciso limitar a participação.



“A adesão à prova tem sido crescente, o que é bom, mas temos de limitar”, insistiu Pedro Duarte.



O social-democrata frisou que a organização da prova é “respeitada e escrutinada” e que, no dia em que decorreu, a 13 de setembro, houve um contexto meteorológico especial e anormal.



“A organização desta prova não teve nada de menos profissional do que todas as outras”, sublinhou.



Pedro Duarte ressalvou que, neste tipo de provas desportivas, é “mais do que habitual” que haja situações de indisposição.



Mas, em sua opinião, é preciso sensibilizar as pessoas que participam neste tipo de iniciativas que têm de conhecer o seu corpo, têm de estar preparados e que, caso precisem de parar ou abandonar, não há problema algum.



“Este ano, num dos casos, um jovem estava convencido que não devia beber água porque ia ficar indisposto e ia prejudicá-lo, quando é exatamente o contrário”, contou.



Em declarações à Lusa, o fundador e um dos responsáveis pela RunPorto, que organizou a corrida, Jorge Teixeira, garantiu que aquela foi “exemplar” nas condições de segurança e saúde pública.