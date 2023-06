Pedro Ferreira foi eliminado na estreia, tal como aconteceu com quase todos os atletas portugueses que já competiram na capital do Azerbaijão, à exceção de Joana Cunha, na categoria de -57 kg, que venceu o combate inaugural e foi eliminada na segunda ronda.O Campeonato do Mundo de taekwondo, uma arte marcial sul-coreana que é desporto olímpico desde 1988, prossegue no sábado, penúltimo dia de competição, no qual Portugal estará representado por Diogo Costa (-74 kg) e Maisa Monteiro (-62 kg).