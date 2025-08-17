Pedro Figueiredo foi quinto em torneio de golfe na Finlândia

No quarto dia da competição, Pedro Figueiredo conseguiu 65 pancadas, sete abaixo do par do campo do Cooke Course do Vierumaki Golf Resort, subindo do 32.º para o quinto lugar.



O golfista luso encerrou a campanha com oito ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e somente um ‘bogey’ (uma acima).



Figueiredo totalizou 275 pancadas, 13 abaixo do par.



Na mesma competição, Tomás Melo Gouveia foi 54.º e Daniel Rodrigues 63.º.



O escocês David Law venceu o torneio, com 271 pancadas (-17), seguindo-se, a duas pancadas, o sueco Jonas Blixt e o inglês Alfie Plant.