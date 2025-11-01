Mais Modalidades
Pedro Figueiredo sobe ao grupo dos 21.º no Rolex Grand Final de golfe
O português Pedro Figueiredo subiu hoje ao grupo dos 21.º classificados do Rolex Grand Final de golfe, prova de encerramento do circuito challenge da modalidade, que decorre até domingo, em Maiorca.
No clube de golfe Alcanada, Pedro Figueiredo entregou o cartão com 70 pancadas – fez 69 na quinta-feira e 74 na sexta-feira -, totalizando agora um total de 213.
Hoje o luso conseguiu quarto 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima), terminando com duas pancadas abaixo do PAR.
O torneio, que conta com a presença de apenas 45 golfistas, sem o tradicional ‘cut’ para as duas rondas finais, é comandado pelo britânico James Morrison, com 13 pancadas abaixo do PAR, seguido do sul-africano Daniel van Tonder e do escocês Euan Walker, ambos com mais três pancadas.
