Pedro Figueiredo termina torneio de Antuérpia de golfe no 24.º lugar

Pedro Figueiredo, de 32 anos, obteve o melhor resultado do ano, ao entregar um cartão com 69 pancadas, duas abaixo do par do campo do clube de golfe de Rinkven, em consequência de seis ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois ‘bogeys’ (uma acima) e um duplo ‘bogey’ (duas, ou mais, acima).



O único representante português no torneio do circuito principal de golfe, depois do abandono de Ricardo Melo Gouveia, na sexta-feira, concluiu todas as voltas abaixo do par do campo, terminando com um agregado de 274 golpes e tendo subido cinco lugares relativamente à classificação de sábado.



Nacho Elvira teve o seu pior desempenho, entregando um cartão com 71 pancadas (contra 64, 64 e 67 nos três dias anteriores), ainda assim suficiente para conquistar a prova belga, com um total de 266, menos uma do que o trio composto pelo dinamarquês Niklas Norgaard, o francês Romain Langasque e o belga Thomas Pieters.