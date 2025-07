Pedro Pichardo ausente dos Campeonatos de Portugal, lesão não está ultrapassada

Pichardo está a recuperar de um processo de lesão e "a situação continua a ser acompanhada, pelo departamento médico da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA)", refere José Barros, diretor técnico nacional, que ainda espera que o atleta recupere a tempo dos Campeonatos do Mundo em Tóquio, marcados para setembro.



Os atletas qualificados para Tóquio devem apresentar-se nos Campeonatos em Braga, sob pena de não serem selecionados, mas "há exceções, que são os que estão reconhecidamente lesionados", explica José Barros à Agência Lusa.



Quem está já "fora das contas" para Tóquio é Patrícia Silva, bronze nos Mundiais de pista curta, nos 800 metros, com uma lesão numa perna de "recuperação mais lenta", pelo que o sonho de ir aos Mundiais já se desvaneceu totalmente. Para ela, a época terminou mesmo.



Dos atletas que "ainda procuravam mínimos", refira-se também a ausência da bracarense Laura Taborda, corredora de obstáculos, que "caiu e partiu uma costela", o que obriga a paragem por mais uns tempos.



Em 'ano sabático', ou pelo menos sem competir em 2025, estão Patrícia Mamona (triplo salto), Cátia Azevedo (400 metros) e Francisco Belo (lançamento do peso), mas sem nenhum ter "sinalizado o final da carreira".



José Barros destaca que Patrícia Mamona, que foi medalhada de prata nos Jogos Olímpicos, "ainda tem todas as condições para regressar aos bons resultados" e que não será pela idade (fará 37 anos em novembro), que deixa "poder regressar em grande forma".



Todos os outros atletas de topo estarão em Braga, destacando-se os despiques a três que vão ser vistos nos 800/1.500 metros masculinos e lançamento do peso, femininos.



Será uma das poucas ocasiões para ver em solo português em simultâneo o recordista nacional, Isaac Nader, com Nuno Pereira e José Carlos Pinto, que têm conquistado vários meetings internacionais, nas últimas semanas.



No peso, Auriol Dongmo, Jessica Inchude e Eliana Bandeira vão mostrar porque a especialidade, durante tanto tempo em plano secundário, em Portugal, é agora das mais fortes.



Na velocidade masculina, a grande curiosidade é ver como o recente recordista nacional de sub-20 em 200 e 400 metros, Pedro Afonso, se vai dar no embate com os ainda favoritos Delvis Santos e João Coelho.