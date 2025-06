Pedro Pichardo falha Europeu de equipas

O saltador estava entre os inscritos para a competição, que se disputa de 26 a 29 de junho, em Madrid, mas não vai participar, com a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) a divulgar a lista dos saltadores, na qual Tiago Pereira, que também esteve em Paris, surge a disputar o triplo salto.



Pichardo mudou-se esta temporada para a equipa italiana ATL-Etica, enquanto o diferendo da sua saída do Benfica está a ser analisada pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).



Na lista confirmada pela FPA, além de Tiago Pereira, também estão selecionados Gerson Baldé (comprimento e altura), Agate Sousa (comprimento), Natacha Candé (altura) e Lucinda Gomes (triplo salto).



A prova masculina do triplo salto está marcada para sexta-feira, com o comprimento e o salto em altura masculinos e o triplo feminino a disputarem-se no sábado, ficando para o último dia o comprimento e o salto em altura femininos.