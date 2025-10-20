Mais Modalidades
Atletismo
Pedro Pichardo nomeado para atleta mundial do ano
Pedro Pichardo, campeão mundial do triplo salto, está entre os cinco nomeados para melhor atleta de disciplinas técnicas de 2025, anunciou hoje a World Athletics.
Líder do ranking mundial, o campeão olímpico em Tóquio2020 e medalha de prata em Paris2024 sagrou-se pela segunda vez campeão do mundo do triplo salto em 19 de setembro, repetindo o feito de Oregon em 2022, com uma marca de 17,91 metros.
Três vezes já vencedor do prémio de atleta do ano – uma em 2023, na única vez em que foi atribuído de forma separada para disciplinas técnicas e para as provas de corrida –, o grande candidato é o sueco Armand Duplantis, campeão do mundo do salto com vara em pista coberta e ao ar livre, batendo quatro vezes o recorde mundial este ano.
Estão ainda nomeados o italiano Mattia Furlani, campeão do mundo do salto em comprimento, o canadiano Ethan Katzberg, medalha de ouro no lançamento do martelo, e o neozelandês Hamish Kerr, campeão mundial do salto em altura.
No setor feminino, estão nomeadas cinco campeãs mundiais: as norte-americanas Valarie Allman (disco), Tara Davis-Woodhall (comprimento) e Anna Hall (heptatlo), a australiana Nicola Olyslagers (altura) e a canadiana Camryn Rogers (martelo).
