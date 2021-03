Pedro Pichardo recebe Medalha de Honra da Cidade de Setúbal

“A Câmara Municipal de Setúbal deliberou a atribuição da Medalha de Honra da Cidade, na Classe Desporto, a Pedro Pichardo, aprovada por unanimidade, em reconhecimento dos seus feitos desportivos e do contributo para o engrandecimento e divulgação da cidade além-fronteiras”, lê-se na nota emitida pela autarquia



O atleta, que faz integralmente a sua preparação no Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal, foi visitado esta quarta-feira de manhã pela presidente da autarquia, Maria das Dores Meira, e pelo vereador do Desporto, Pedro Pina, no recinto desportivo onde é treinado pelo pai, Jorge Pichardo.



No encontro, destinado a felicitar pessoalmente Pedro Pichardo pela vitória, por Portugal, em 07 de março, na Polónia, nos Campeonatos da Europa de Atletismo de Pista Coberta, esteve ainda presente a triplista colombiana Caterine Ibargüen, campeã mundial e olímpica de triplo salto, que também treina nas instalações municipais sadinas.



Depois do recente título europeu, o atleta do Benfica, nascido em Cuba há 27 anos e naturalizado português em 2017, tem como principais desafios internacionais a conquista mundial, assim como os Jogos Olímpicos de Tóquio, que se realizam este ano.



Pedro Pichardo venceu nos Europeus de Pista Coberta, ao saltar 17,30 metros, marca alcançada logo no primeiro ensaio da final, não dando hipótese aos concorrentes, todos eles a mais de vinte centímetros de distância.