Pedro Pichardo volta à competição a vencer e com a melhor marca do ano em 17,71

O campeão olímpico em Tóquio2020, que não competia desde os Mundiais de Tóquio, em setembro, conseguiu o salto ao segundo ensaio, respondendo assim ao jamaicano Jordan Scott, vice-campeão do Mundo de pista coberta que na primeira tentativa tinha conseguido 17,69, o seu melhor registo de sempre e que valia igualmente a liderança anual, entretanto superada pelo luso.



Yasser Mohammed Triki conseguiu 17,67 à quarta tentativa e, com isso, conseguiu um novo recorde nacional para a Argélia, completando o pódio.



O italiano Andrea Dallavalle, a quem Pichardo ‘roubou’ o título mundial de 2025 no último ensaio, com 17,91 contra os seus 17,64, seu recorde pessoal, acabou em quarto, com 17,19, ao quinto ensaio.



Pichardo, atleta nascido em Cuba, de 32 anos, foi campeão olímpico em Tóquio2020 e prata em Paris2024, tendo sido igualmente campeão do Mundo em Eugene, Estados Unidos, em 2022, bem como em Tóquio, em 2025.

