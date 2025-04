Pedro Pinto vence quarta etapa do GP O Jogo e Afonso Silva mantém liderança

Após 140,5 quilómetros, com partida e chegada em Castanheira de Pera, Pedro Pinto triunfou em 3:40.56 horas, menos 51 segundos do que Rafael Reis (Anicolor-Tien 21) e 52 do que o espanhol Jorge Gálvez (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho).



Na geral, Afonso Silva mantém a liderança, com 26 segundos de avanço sobre Pedro Silva (Anicolor-Tien 21) e 32 sobre Emanuel Duarte (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), vencedor do Grande Prémio O Jogo na última temporada.



A Efapel lidera por equipas, o espanhol Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista) é o melhor na classificação por pontos, com Diogo Gonçalves (Feirense-Beeceler) a ser o líder da montanha e Rafael Barbas (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) a ser o melhor jovem.



No domingo, corre-se a quinta e última etapa, com 162,1 quilómetros a decidirem o vencedor, num percurso com partida e chegada em Paredes.