Pedro Portela deixa Sporting

“Treze épocas de muito esforço, dedicação, devoção e glória. Obrigado por tanto, Pedro Portela”, assinalou o clube de Alvalade, numa nota publicada nas redes sociais.



Pedro Portela, de 35 anos, somou 1.945 golos em 506 jogos nas duas passagens pelo Sporting (2007-2018 e 2023-2025), ao serviço do qual conquistou quatro campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal e três Supertaças, além de duas Taças Challenge, competição atualmente designada por Taça Europeia, nas épocas 2009/10 e 2016/17.



Entre as duas etapas em Alvalade, o ponta direita formado entre o Académico de Leiria e os ‘verde e brancos’ representou os franceses do Tremblay (2018-2021) e do Nantes (2021-2023), pelos quais venceu uma Taça gaulesa, uma Taça da Liga e uma Supertaça.



Habitual presença nas convocatórias da seleção principal de Portugal, Pedro Portela representou a equipa das quinas nas fases finais de dois Europeus (2020 e 2024) e três Mundiais (2021, 2023 e 2025), integrando ainda a inédita participação lusa nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, devido à pandemia de covid-19.