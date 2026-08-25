Pedro Rodrigues e Tomás Neves nas meias-finais de double-scull do Mundial de remo

A equipa lusa terminou a sua série dos quartos de final na terceira posição, em 6.48,90 minutos, apenas superada pelas tripulações dos Países Baixos, 3,95 segundos mais rápida, e Nova Zelândia, a 3,04 dos vencedores.



A dupla lusa vai discutir o acesso à final na quarta-feira, às 15:59 (horas de Lisboa), dia em que Diogo Gonçalves se estreia em skiff (M1x), igualmente disciplina olímpica, em busca de um lugar nos quartos de final, às 12:42.



Em busca da final, os portugueses vão medir forças com as formações de Itália, Bélgica, Grã-Bretanha, República Checa e Nova Zelândia, precisando de ficar nos três primeiros lugares.



Pedro Rodrigues e Tomás Neves sagraram-se recentemente campeões do mundo na categoria de sub-23, tal como Diogo Gonçalves.