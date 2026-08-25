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Pedro Rodrigues e Tomás Neves nas meias-finais de double-scull do Mundial de remo
O double-scull (Mx2) português composto por Pedro Rodrigues e Tomás Neves apurou-se hoje para as meias-finais dos Mundiais de remo, em Amesterdão, garantindo, assim, uma posição no top 12 nos Países Baixos.
A equipa lusa terminou a sua série dos quartos de final na terceira posição, em 6.48,90 minutos, apenas superada pelas tripulações dos Países Baixos, 3,95 segundos mais rápida, e Nova Zelândia, a 3,04 dos vencedores.
A dupla lusa vai discutir o acesso à final na quarta-feira, às 15:59 (horas de Lisboa), dia em que Diogo Gonçalves se estreia em skiff (M1x), igualmente disciplina olímpica, em busca de um lugar nos quartos de final, às 12:42.
Em busca da final, os portugueses vão medir forças com as formações de Itália, Bélgica, Grã-Bretanha, República Checa e Nova Zelândia, precisando de ficar nos três primeiros lugares.
Pedro Rodrigues e Tomás Neves sagraram-se recentemente campeões do mundo na categoria de sub-23, tal como Diogo Gonçalves.
A dupla lusa vai discutir o acesso à final na quarta-feira, às 15:59 (horas de Lisboa), dia em que Diogo Gonçalves se estreia em skiff (M1x), igualmente disciplina olímpica, em busca de um lugar nos quartos de final, às 12:42.
Em busca da final, os portugueses vão medir forças com as formações de Itália, Bélgica, Grã-Bretanha, República Checa e Nova Zelândia, precisando de ficar nos três primeiros lugares.
Pedro Rodrigues e Tomás Neves sagraram-se recentemente campeões do mundo na categoria de sub-23, tal como Diogo Gonçalves.