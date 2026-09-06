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Pedro Silva conquista Grande Prémio TSF/JN
O ciclista Pedro Silva (Feira dos Sofás-Boavista) venceu o Grande Prémio TSF/JN, mantendo a camisola amarela na quarta última e tirada, ganha em Cascais por Rafael Reis (Anicolor-campicarn).
O derradeiro desafio era um circuito de 89 quilómetros em Malveira da Serra, concelho de Cascais, no qual se verificaram constantes ataques, que não conseguiram produzir qualquer fuga vitoriosa, acabando Rafael Reis por se impor na chegada ao sprint.
Com o pelotão a chegar compacto, Pedro Silva manteve a camisola amarela, acompanhado no pódio por Emanuel Duarte (Credibom-LA) e Tiago Antunes (Efapel), que entraram para a tirada decisiva a oito e 36 segundos, respetivamente, sendo que este último já como virtual vencedor da camisola azul da montanha.
As metas volantes foram ganhas por Gaspar Gonçalves (Gi Group-Simoldes), enquanto Hugo Nunes (Credibom-LA) foi o mais forte nos pontos quentes.
Com o pelotão a chegar compacto, Pedro Silva manteve a camisola amarela, acompanhado no pódio por Emanuel Duarte (Credibom-LA) e Tiago Antunes (Efapel), que entraram para a tirada decisiva a oito e 36 segundos, respetivamente, sendo que este último já como virtual vencedor da camisola azul da montanha.
As metas volantes foram ganhas por Gaspar Gonçalves (Gi Group-Simoldes), enquanto Hugo Nunes (Credibom-LA) foi o mais forte nos pontos quentes.
(Com Lusa)