Pedrosa e Campos de bronze em Yucatan

Em Puerto Seguro, os tricampeões nacionais venceram a dupla austríaca por 21-12, 14-21 e 21-19, conquistando o último lugar do pódio na sua estreia no circuito mundial em 2025.



Neste challinge perderam as "meias" com os vigentes campeões do mundo, os checos Ondrej Perusic e David Schweiner, por 21-18 e 21-13.



Antes de lograrem este pódio, que configura um dos melhores resultados da carreira, os dois lusos já haviam batido Pedro Oliveira e Renato Carvalho, nos oitavos de final, e os cubanos Noslen Diaz e Jorge Alayo, nos "quartos".