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Pedrosa e Campos eliminados nos ‘quartos’ do Challenge de Shangluo de voleibol de praia
A dupla portuguesa constituída por João Pedrosa e Hugo Campos foi hoje eliminada nos quartos de final do Challenge de Shangluo de voleibol de praia, ao perder por 2-0 com os australianos Mark Nicolaidis e Izak Carracher.
Pedrosa, de 26 anos, e Campos, de 25 anos, foram incapazes de contrariar a superioridade da dupla australiana, que se qualificou com aparente facilidade para as meias-finais da prova chinesa do circuito secundário mundial, ao impor-se em dois sets, por 21-14 e 21-14.
O par português ainda conseguiu oferecer alguma resistência aos adversários no início do primeiro parcial, com breves passagens pela liderança, a última por 6-5, antes de Nicolaidis e Carracher começarem a construir a vantagem que culminou com uma diferença de sete pontos no fim do set.
No segundo parcial, nunca esteve em causa a supremacia dos australianos, que lideraram desde o primeiro ponto e chegaram ao fim com a mesma margem confortável (sete pontos), marcando encontro nas meias-finais com os vencedores da partida de hoje entre os italianos Alex Ranghieri e Manuel Alfieri e os alemães Nils Ehlers e Lui Wust.
O torneio de Shangluo marcou o regresso ao circuito mundial de Pedrosa e Campos, a dupla tetracampeã nacional, após o quinto lugar na fase final da Taça das Nações, em Budapeste, na Hungria.
O par português ainda conseguiu oferecer alguma resistência aos adversários no início do primeiro parcial, com breves passagens pela liderança, a última por 6-5, antes de Nicolaidis e Carracher começarem a construir a vantagem que culminou com uma diferença de sete pontos no fim do set.
No segundo parcial, nunca esteve em causa a supremacia dos australianos, que lideraram desde o primeiro ponto e chegaram ao fim com a mesma margem confortável (sete pontos), marcando encontro nas meias-finais com os vencedores da partida de hoje entre os italianos Alex Ranghieri e Manuel Alfieri e os alemães Nils Ehlers e Lui Wust.
O torneio de Shangluo marcou o regresso ao circuito mundial de Pedrosa e Campos, a dupla tetracampeã nacional, após o quinto lugar na fase final da Taça das Nações, em Budapeste, na Hungria.