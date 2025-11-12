Pedrosa e Campos motivados para Mundial de voleibol de praia

"Viemos com algum tempo de antecedência, porque sabíamos que ia ser uma adaptação difícil, principalmente ao fuso horário, mas sentimos que estamos bem e prontos para entrar em competição", disse à agência Lusa Hugo Campos.



Integrados no Grupo F e apurados diretamente para o quadro principal, os tetracampeões nacionais, que disputam o segundo Mundial da carreira, após o 33.º lugar no México, em 2023, defrontam os neozelandeses Bradley Fuller e Ben O’Dea na sexta-feira, pelas 00:30 (horas de Lisboa).



Segue-se, no domingo, a dupla Daouda Yacoubou e Mensan Tohouegnon, do Benim, às 03:30, e, no dia seguinte, o desafio mais exigente frente aos cubanos Noslen Diaz e Jorge Luis Alayo (02:30), nonos nos Jogos Olímpicos Paris2024. Estes últimos já mediram forças com a dupla lusa duas vezes este ano, registando-se uma vitória para cada lado.



Pedrosa e Campos seguem as pisadas da principal dupla de voleibol de praia portuguesa formada pelos olímpicos Miguel Maia e João Brenha, quartos em 2003, numa edição realizada no Rio de Janeiro, e quartos nos Jogos de Atlanta96 e Sydney2000. A dupla participou em seis edições do Mundial de praia.



A dupla portuguesa reconheceu “alguma sorte” com o sorteio, mas foi realista na análise da competição, considerando que, num Mundial, “qualquer dupla pode ganhar a qualquer dupla”.



“O nível é de tal forma alto e competitivo, que não dá mesmo para ninguém estar tranquilo. Nós teremos de estar sempre a 100 por cento para podermos conquistar qualquer vitória”, considerou João Pedrosa.



A maior competição de voleibol de praia alguma vez realizada na Oceânia contará com 48 duplas em cada género e o formato de disputa inclui fase de grupos e de eliminação direta.



Na fase de grupos, as 48 duplas por género são divididas em 12 ‘poules’ de quatro equipas, num sistema de todos contra todos a uma só volta avançando diretamente para a ronda de 32 equipas (ou 16 avos de final) os vencedores e os segundos classificados de cada grupo, mais as quatro melhores duplas terceiras classificadas.



As restantes oito duplas terceiras classificadas avançam para uma primeira ronda a eliminar, apelidada de ‘lucky loser’, e os quatro vencedores também se qualificam para a denominada ronda de 32.



A partir desta ronda, a competição segue em formato de eliminação direta, seguindo-se os oitavos de final, quartos de final e meias-finais, decidindo-se depois a medalha de bronze, bem como as de ouro e prata na final.



Pedrosa e Campos iniciaram o percurso em 2017 e, em 2021, já exibiam maturidade, com três pódios (dois segundos lugares e um terceiro) em torneios do World Tour (Circuito Mundial), para, no ano seguinte, conquistarem a medalha de ouro nos Mundiais Universitários, no Brasil.



Em 2023, alcançaram o primeiro grande feito, com a vitória no Challenge de Edmonton, no Canadá, enquanto, em 2024, foram terceiros nas Finais da Taça das Nações.



O terceiro lugar obtido recentemente no Challenge de Yucatán, no México, e a recente vitória no Elite16 de João Pessoa, no Brasil, frente aos noruegueses Anders Berntsen Mol e Christian Sandlie Sorum — dupla número um do mundo, detentora de títulos olímpicos e mundiais —, atestam o bom momento de forma dos tetracampeões nacionais.