Pedrosa e Campos nos "oitavos" de Xiamen

Se vencerem o encontro com os suíços, os tricampeões nacionais irão defrontar seguidamente, nos quartos de final, os vencedores do duelo entre os australianos Mark Nicolaidis e Izac Carracher e os suíços Marco Krattiger e Leo Dillier.Esta é a quarta etapa do Circuito Mundial de 2025 em que participam João Pedrosa e Hugo Campos, que registam como melhor resultado o terceiro lugar no Challenge de Yucatán, no México.