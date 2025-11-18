Pedrosa e Campos nos ‘oitavos’ do Mundial de voleibol de praia

João Pedrosa e Hugo Campos, ambos de 25 anos, impuseram-se com relativa facilidade ao par proveniente dos Estados Unidos, pelos parciais de 21-16 e 21-19, em jogo dos 16 avos de final do Campeonato do Mundo, que decorre até 23 de novembro na cidade australiana de Adelaide.



Os tetracampeões nacionais - que participam pela segunda vez no Mundial, depois do 33.º lugar alcançado no México, em 2023 -, vão discutir o acesso aos quartos de final com os checos Ondrej Perusic e David Schweiner, vencedores do confronto com os chilenos Marco Grimalt e Esteban Grimalt, por 2-1 (21-14, 25-27 e 15-10).



Os portugueses terminaram no segundo lugar do Grupo F da fase preliminar do torneio, atrás dos cubanos Noslen Diaz e Jorge Alayo, com os quais perderam por 2-1, depois de terem batido os neozelandeses Bradley Fuller e Ben O’Dea, por 2-0, e os benineses Daouda Yacoubou e Mensan Tohouegnon, por 2-1.



Os portugueses ocupam a 27.ª posição no ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o que lhes valeu a entrada direta para o quadro principal em Adelaide.



A maior competição de voleibol de praia alguma vez realizada na Oceânia conta com 48 duplas em cada género e o formato de disputa inclui fase de grupos e de eliminação direta.