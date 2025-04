Pedrosa e Campos perdem no Brasil com dupla cubana

Nas areias de Saquarema, no Rio de janeiro, João Pedrosa e Hugo Campos deram bastante réplica à dupla cubana no segundo parcial, perdido por 21-19, após o 21-12 inicial.



Os voleibolistas lusos, que afastaram na qualificação uma dupla das Ilhas Virgens, vão jogar esta sexta-feira, na segunda jornada do Grupo E, com Miles Evans/Chase Budinger, dos Estados Unidos.



A dupla tricampeã de Portugal procura no Rio de Janeiro mais um bom resultado, após a estreia no circuito de 2025 com o terceiro lugar no Challenge de Iucatão, no México, selado com um triunfo por 2-1 face aos austríacos Christoph Dressler e Philipp Waller, pelos parciais de 21-12, 14-21 e 21-19.