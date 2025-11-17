Pedrosa e Campos sofrem primeira derrota no Mundial de voleibol de praia

Em Adelaide, na Austrália, os portugueses já tinham garantido o apuramento para os 16 avos de final garantido, depois de terem vencido os neozelandeses Bradley Fuller e Ben O’Dea, por 2-0, e os benineses Daouda Yacoubou e Mensan Tohouegnon, por 2-1.



Na decisão do primeiro lugar do grupo, os cubanos, nonos nos Jogos Olímpicos Paris2024, levaram a melhor, batendo os campeões lusos, por 2-1, com os parciais de 17-21, 21-15 e 15-12.



Esta é a segunda participação de João Pedrosa e Hugo Campos, ambos de 25 anos, num Mundial de voleibol de praia, depois do 33.º lugar no México em 2023, posição que já melhoraram na Austrália, depois de terem assegurado um lugar entre os melhores 32 do torneio.



Já apurados para os 16 avos de final, tal como todos os vencedores e segundos classificados dos grupos e o quatro melhores terceiros, a dupla portuguesa fica ainda à espera de conhecer o adversário, numa altura em que os restantes oito melhores terceiros classificados ainda vão disputar um play-off.