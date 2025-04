Pedrosa/Campos apuram-se no Brasil

No final da ronda de qualificação, ainda a decorrer nas areias de Saquarema, no Rio de janeiro, João Pedrosa e Hugo Campos ficarão a conhecer o grupo do quadro principal em que serão integrados, bem como as duplas adversárias para os jogos desta quinta-feira.A dupla tricampeã nacional continua na senda dos bons resultados, após a estreia no circuito de 2025 com o terceiro lugar no Challenge de Yucatán, no México, selado com um triunfo por 2-1 face aos austríacos Christoph Dressler e Philipp Waller, pelos parciais de 21-12, 14-21 e 21-19.