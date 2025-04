Pegula vence torneio de Charleston

Pegula, quarta do ranking mundial WTA, impôs-se a Kenin, 44.ª da mesma hierarquia, pelos parciais de 6-3 e 7-5, após uma hora e meia de jogo.



No segundo set, Pegula, de 31 anos, recuperou de desvantagem de 5-1 para assegurar o seu segundo título da época, após o triunfo em Miami.



Este triunfo vai permitir-lhe destronar a compatriota Coco Gauff do terceiro lugar do ranking mundial, atrás de Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.