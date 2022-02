Pequim2022. Vanina Oliveira desiste na prova de slalom

Na disciplina em que se sente mais confortável, Vanina Guerillot Oliveira, de 19 anos, partiu para Pequim com o objetivo de ficar entre as 30 primeiras no slalom, mas o erro logo à saída da segunda manga na pista Ice River, em Yangqiing, gorou as expectativas da atleta lusa.A eslovaca Petra Vlhová, número um do ranking mundial e vice-campeã do mundo, conquistou o ouro olímpico, com um tempo de 1.44.98, depois de ter sido oitava na primeira descida e ter sido a melhor na segunda descida.Katharina Liensberger, austríaca, campeã do mundo, terminou em segundo e a suíça Wendy Holdener, prata em PeyongChang2018, conseguiu o bronze em Pequim2022 e somou a sua terceira medalha olímpica numa prova em que a campeã em título, a sueca Frida Hansdotter, se retirou da competição em 2019.Entre 88 atletas à partida, 30 não terminaram a primeira manga e oito não chegaram ao fim da segunda descida no slalom.O chefe de missão, Pedro Farromba, sublinhou as condições da pista, “”, que atirou 38 atletas para fora de prova, e acentuou a frustração de Vanina Oliveira, após “” que antevia cumprir “o que estava definido”.”, disse Pedro Farromba, em declarações à Lusa.O responsável realçou que o esqui alpino tem a particularidade de não permitir recuperar quando se comete um erro e salientou o foco na comitiva já na próxima prova, os 15 Km clássicos no esqui de fundo de José Cabeça, na sexta-feira.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, que decorrem entre 4 e 20 de fevereiro, na China, Portugal está também representando no esqui alpino por Ricardo Brancal, que entra em ação em 13 de fevereiro (slalom gigante) e 16 (slalom), e por José Cabeça, no esqui de fundo, que entra em pista dia 11, no 15 Km clássicos.