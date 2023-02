Pereiro vê Vingegaard como "corredor-Tour"

“É um corredor-Tour, tem as condições ideais. É um corredor para a Volta a França. Além disso, tem uma grande equipa em seu redor. É um 'galo', como nós dizemos. Tem condições para ganhar mais Voltas a França, o problema é que nasceu numa geração… é muito complicado encontrar uma geração em que haja tanta igualdade (como nesta), com dois, três corredores que podem disputar o Tour”, analisou o vencedor do Tour2006.



Atual diretor de relações públicas do Gran Camiño, e responsável pelos contactos com as equipas, o antigo ciclista galego confia no potencial do dinamarquês de 26 anos, que, no entanto, é diametralmente diferente do seu "vice" na passada edição da "Grande Boucle", o bicampeão destronado Tadej Pogacar.



“O ciclismo atual mudou muito em relação ao de há 20 anos. Agora, praticamente todos os grandes ciclistas competem para ganhar. Estamos a ver que o seu grande rival, Pogacar, ganhou praticamente tudo o que correu. Penso que o Vingegaard programa muito mais e é mais calculista nos seus esforços”, avaliou, em declarações à agência Lusa.



Ainda assim, e apesar do perfil (bem) mais discreto do corredor da Jumbo-Visma, Pereiro não podia estar mais feliz pelo dinamarquês ter escolhido o Gran Camiño para se estrear.



“Vai demonstrar realmente qual é o seu nível, o seu estado de forma. Em teoria, hoje vai demonstrar se está ou não para ganhar (o Gran Camiño)”, prognosticou, referindo-se ainda ao facto de o corredor de Hillerslev, uma pequena aldeia piscatória dinamarquesa de apenas 370 habitantes, estar habituado às más condições meteorológicas que se fizeram sentir na primeira etapa, anulada devido à intensa queda de neve.



Neste momento, Pereiro e Vingegaard estão "empatados" no historial de vencedores do Tour, ambos com uma vitória, sendo que no caso do primeiro esta chegou a posteriori, com a desclassificação, por doping, do norte-americano Floyd Landis.



Pereiro faz balanço da sua carreira



O galego, agora com 45 anos, desistiu da carreira precocemente em 2010, depois de ter somado resultados modestos após a sua grande glória – a etapa que ganhou nesse Tour figura como última de seis vitórias do seu palmarés.



“Naquele momento, tinha perdido a vontade para treinar, para sofrer, para cuidar-me. O ciclismo é um desporto no qual tens de estar sempre a 100%, sobretudo a nível mental. Com o passar dos anos, olho para trás e penso ‘podia ter corrido mais dois anos’. Mas, nesta vida, as decisões têm de ser tomadas e não nos devemos arrepender, porque o arrependimento não vai resolver nada”, refletiu.



Hoje, Pereiro pensa que podia ter prolongado a sua carreira, mas mantém-se convicto de que “nessa altura não tinha as condições suficientes para mentalmente continuar a sofrer”, mesmo que, à época, o ciclismo fosse um mundo mais ‘fácil’.



“Um ciclista profissional tem, hoje em dia, uma vida muito mais dura do que nós tínhamos. Quase nunca estão em casa. Quando não estão a competir, estão em altitude. Pesam a comida de janeiro a dezembro. Esses seis quilos que nós ganhávamos naquela época, hoje são inviáveis. Competem de janeiro a outubro. Ser ciclista profissional, neste momento, é muito mais duro do que na nossa época. Vêm preparados das categorias inferiores, mas, para mim, o desporto, em geral, ainda é mais difícil”, considerou.



Envolvido na organização do Gran Camiño, que termina no domingo, mas também na da Vuelta, onde é o responsável do protocolo, Pereiro explica a sua permanência na modalidade como se de uma adição se tratasse.



“O ciclismo é a minha paixão, é a modalidade que me deu tudo. É como uma droga: ainda que o deixes a nível profissional, continuas a gostar de pedalar, de ir às corridas. Gosto de visitar (o pelotão), de acompanhar. No final, já não é só por agradecer o que a modalidade me deu, mas porque continuo a gostar”, concluiu, em declarações à Lusa.