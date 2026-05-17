Perugia sagra-se bicampeão europeu de voleibol

Em Turim, o Perugia, atual campeão do mundo, revalidou o título europeu, com um triunfo frente aos recentemente consagrados campeões polacos pelos parciais de 29-27, 25-18 e 25-15, juntado o título continental ao italiano.



No jogo para o terceiro lugar, os turcos do Ziraat Bankasi levou a melhor frente aos também polacos do Projekt Varsóvia, por 3-2 (20-25, 25-23, 13-25, 25-23 e 15-11).