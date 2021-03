Peter Sagan vence etapa ao `sprint` na Volta à Catalunha, Adam Yates continua líder

A etapa, de 194 quilómetros, entre Tarragona e Mataró, foi ganha em 4:23.19 horas, com Sagan a impor-se ao sul-africano Daryl Impey (Israel Star-up Nation) e ao colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), segundo e terceiro classificados.



O português João Almeida (Deceuninc-QuickStep) foi oitavo colocado, com o mesmo tempo do vencedor, e persiste na sétima posição da geral, a 1.07 minutos de Yates.



Numa tirada plana, sem alterações nos primeiros lugares, o britânico comanda, com 45 segundos de vantagem sobre o australiano Richie Porte e 49 segundos para o galês Thomas Geraint, ambos companheiros de equipa na INEOS.



O espanhol Alejandro Valverde (Movistar) e Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe), dos Países Baixos, estão a 1.03 e são quem está mais próximo de tentar intrometer-se no pódio.



Depois de ter sido segundo na sexta-feira, Ruben Guerreiro (Education First-Nippo) acabou a tirada de hoje em 21.º lugar, integrando o pelotão e subindo um posto para o 23.º posto, a 8.43 minutos do líder.



A tirada de hoje ficou marcada por uma fuga de cinco ciclistas, iniciada ao oitavo quilómetro, grupo que chegou a deter uma vantagem de 4.20 minutos, mas que foi apanhado ainda longe da meta, já depois de uma incursão no circuito da Catalunha, mais habituado a provas de Fórmula 1 e de MotoGP.



Domingo, a 100.ª Volta à Catalunha termina com um trajeto de 133 quilómetros, com início e fim em Barcelona, destacando-se a tradicional subida a Montjuic, que se fará por seis vezes, já que a etapa decorre em circuito.