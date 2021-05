Phil Mickelson vence PGA Championship em golfe e é o mais velho a ganhar um `major`

Mickelson, que concluiu o torneio com um total de 282 pancadas (6 abaixo do Par do campo), arrebatou assim o seu sexto título do 'Grand Slam', depois de um primeiro triunfo nesta prova em 2005, de três vitórias no Masters de Augusta (2004, 2006 e 2010) e de um triunfo no British Open (2013).



O jogador norte-americano superou por dois anos o compatriota Julius Boros - ganhou o PGA Championship com 48 anos, em 1968 - como o mais velho a vencer um 'major'.



"É um sentimento incrível. Nunca imaginei que iria viver uma experiência destas", declarou o jogador, quando recebia o troféu de vencedor.



Mickelson ascendeu à liderança da prova no segundo dia, após o qual conservou sempre a liderança, embora sem nunca conseguir ganhar grande vantagem para os seus adversários.



Na última volta, Mickelson obteve mesmo o seu pior resultado no torneio, com 73 pancadas (uma acima do Par do campo), mas os seus perseguidores mais diretos também não conseguiram melhor, com o seu compatriota Brooks Koepka, segundo no arranque do dia, a efetuar 74, terminando o torneio igualado no segundo posto com o sul-africano Louis Oosthuizen, a duas pancadas do vencedor.