Philadelphia 76ers passam Magic e defrontam Celtics nos play-offs na NBA





(Com Lusa)

Sétimos da fase regular da Conferência Este, os Sixers impuseram-se em casa aos Magic (oitavos), num encontro em que Tyrese Maxey chegou aos 31 pontos, com VJ Edgecombe (19 pontos e 11 ressaltos) e Andre Drummond (14 pontos e 10 ressaltos) a conseguirem ‘duplo-duplos’.A equipa de Filadélfia chega aos play-offs pela oitava vez nos últimos nove anos, sendo que, em três das últimas presenças, foi eliminada pelos Celtics (segundos do Este), que reencontram agora, numa eliminatória que vai ter o primeiro encontro no domingo.Para os Magic ainda há uma última hipótese de garantir a presença nos play-offs pela terceira temporada seguida, uma vez que têm a possibilidade de jogar a segunda ronda, na sexta-feira, frente aos Charlotte Hornets (nonos do Este), que bateram na terça-feira os Miami Heat (décimos).No encontro com os Sixers, Desmond Bane foi a grande figura dos Magic, com 34 pontos, enquanto Paolo Banchero chegou aos 18.Na Conferência Oeste, ainda vivos na luta por uma vaga nos play-offs continuam os Golden State Warriors (décimos), que derrotaram os Los Angeles Clippers (nonos), por 126-121, marcando confronto com os Phoenix Suns (sétimos), que tinham sido derrotados na véspera pelos Portland Trail Blazers.O base Stephen Curry foi decisivo no triunfo dos Warriors, com 35 pontos, com 12 lançamentos de campo concretizados em 23 tentados, conseguindo sete triplos em 12 tentativas, com Kawhi Leonard e Darius Garland a marcarem 21 pontos cada um pelos Clippers.