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Philadelphia 76ers passam Magic e defrontam Celtics nos play-offs na NBA
Os Philadelphia 76ers vão defrontar na primeira ronda dos play-offs os Boston Celtics, do português Neemias Queta, depois de terem vencido os Orlando Magic, por 109-97, na primeira ronda do play-in.
Sétimos da fase regular da Conferência Este, os Sixers impuseram-se em casa aos Magic (oitavos), num encontro em que Tyrese Maxey chegou aos 31 pontos, com VJ Edgecombe (19 pontos e 11 ressaltos) e Andre Drummond (14 pontos e 10 ressaltos) a conseguirem ‘duplo-duplos’.
A equipa de Filadélfia chega aos play-offs pela oitava vez nos últimos nove anos, sendo que, em três das últimas presenças, foi eliminada pelos Celtics (segundos do Este), que reencontram agora, numa eliminatória que vai ter o primeiro encontro no domingo.
Para os Magic ainda há uma última hipótese de garantir a presença nos play-offs pela terceira temporada seguida, uma vez que têm a possibilidade de jogar a segunda ronda, na sexta-feira, frente aos Charlotte Hornets (nonos do Este), que bateram na terça-feira os Miami Heat (décimos).
No encontro com os Sixers, Desmond Bane foi a grande figura dos Magic, com 34 pontos, enquanto Paolo Banchero chegou aos 18.
Na Conferência Oeste, ainda vivos na luta por uma vaga nos play-offs continuam os Golden State Warriors (décimos), que derrotaram os Los Angeles Clippers (nonos), por 126-121, marcando confronto com os Phoenix Suns (sétimos), que tinham sido derrotados na véspera pelos Portland Trail Blazers.
O base Stephen Curry foi decisivo no triunfo dos Warriors, com 35 pontos, com 12 lançamentos de campo concretizados em 23 tentados, conseguindo sete triplos em 12 tentativas, com Kawhi Leonard e Darius Garland a marcarem 21 pontos cada um pelos Clippers.
A equipa de Filadélfia chega aos play-offs pela oitava vez nos últimos nove anos, sendo que, em três das últimas presenças, foi eliminada pelos Celtics (segundos do Este), que reencontram agora, numa eliminatória que vai ter o primeiro encontro no domingo.
Para os Magic ainda há uma última hipótese de garantir a presença nos play-offs pela terceira temporada seguida, uma vez que têm a possibilidade de jogar a segunda ronda, na sexta-feira, frente aos Charlotte Hornets (nonos do Este), que bateram na terça-feira os Miami Heat (décimos).
No encontro com os Sixers, Desmond Bane foi a grande figura dos Magic, com 34 pontos, enquanto Paolo Banchero chegou aos 18.
Na Conferência Oeste, ainda vivos na luta por uma vaga nos play-offs continuam os Golden State Warriors (décimos), que derrotaram os Los Angeles Clippers (nonos), por 126-121, marcando confronto com os Phoenix Suns (sétimos), que tinham sido derrotados na véspera pelos Portland Trail Blazers.
O base Stephen Curry foi decisivo no triunfo dos Warriors, com 35 pontos, com 12 lançamentos de campo concretizados em 23 tentados, conseguindo sete triplos em 12 tentativas, com Kawhi Leonard e Darius Garland a marcarem 21 pontos cada um pelos Clippers.
(Com Lusa)