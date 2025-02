Philadelphia impedem "tri" dos Chiefs e vencem 59.º Super Bowl

Pittsburgh Steelers e New England Patriots, ambos com seis títulos, são as equipas com mais triunfos no Super Bowl, que os Eagles perderam em 1981, 2005 e 2023, a última vez face aos Chiefs, que contam quatro cetros (1970, 2020, 2023 e 2024).



No Caesars Superdome, os Eagles, que ao intervalo já lideravam por impressionantes 24-0, repetiram o sucesso de 2018 e "vingaram" o desaire de há dois anos face aos Chiefs (35-38), que procuravam ser a primeira equipa a vencer três títulos seguidos.

Com tal vantagem, e com Patrick Mahomes do outro lado a viver um dos piores jogos da carreira, os Eagles, liderados pelo "MVP" Jalen Hurts, acabaram em definitivo com o encontro no terceiro período, quando chegaram a 34-0, garantindo desde logo a "vingança" do desaire de há dois anos, por 38-35.

O primeiro período fechou com 7-0, mas com os Eagles a ameaçarem mais pontos, que só não conseguiram porque um passe de Hurts foi intercetado por Bryan Cook, num turnover que os Chiefs voltaram a não aproveitar, voltando a nem avançar 10 jardas.



O intervalo chegou com 24-0, até porque os Chiefs voltaram a não conseguir avançar no último ataque: chegaram a meio com um primeiro down, contra 13, e um total de 23 jardas, contra 177.



Domínio avassalador



Depois da atuação de Kendrick Lamar, no "half time show", os Chiefs tiveram o primeiro ataque da segunda parte e percebeu-se logo que tudo se mantinha igual à primeira metade.



Muito por cima, os Eagles aumentaram sem surpresa a vantagem para impensáveis 34-0, com mais um pontapé de Jake Elliott e um touchdown de DeVonta Smith, na sequência de um espetacular passe de 46 jardas de Hurts. Elliott somou o ponto extra.



Nos instantes finais do terceiro período, e com a defesa dos Eagles mais relaxada, os Chiefs conseguiram, finalmente, marcar os primeiros pontos, num touchdown de Xavier Worthy, na sequência de um passe de 50 jardas de Mahomes.



O quarto período, para cumprir calendário, teve mais dois pontapés de Elliott, que passou o resultado para 40-6, ‘maquilhado’ na fase final pelo conjunto de Kansas City, com dois touchdowns, de DeAndre Hopkins e Xavier Worthy, ambos seguidos de conversões de dois pontos, apenas para a estatística.



A festa há muito estava a ser feita pelos Philadelphia Eagles, que repetiram o triunfo de 2018, então face aos New England Patriots (41-33).