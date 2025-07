Philipsen abandona Volta a França

Vencedor da primeira tirada, o corredor de 27 anos caiu na disputa pelo sprint intermédio, a cerca de 60 quilómetros do final dos 178,3 entre Valenciennes e Dunquerque, e foi ‘forçado’ a desistir, confirmou a organização.



O vencedor da classificação por pontos da edição de 2023, que soma 10 vitórias em etapas do Tour, era sétimo da geral a 31 segundos do seu colega Mathieu van der Poel.