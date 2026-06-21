Philipsen conquista Volta à Bélgica com vitória decisiva na etapa final

O 'sprinter' da Alpecin‑Premier Tech partiu para o dia a apenas dois segundos do líder Álex Aranburu (Cofidis) e aproveitou a derradeira oportunidade para inverter a geral nos quilómetros finais.



Aranburu resistiu no Quilómetro de Ouro, mas Philipsen guardou forças para a chegada ao centro de Hoeilaart, onde selou a dobradinha, ganhando a etapa em 04:04.17 e a geral.



A quinta e última etapa, com 183,7 quilómetros entre Gingelom e Hoeilaart, oferecia vários pontos de viragem, com segundos de bónus disponíveis nos Quilómetros de Ouro e na meta. O percurso final incluía dois grandes circuitos locais e três passagens pelos segmentos de bónus, que distribuíam três, dois e um segundos em cada sprint intermédio, além dos dez, seis e quatro segundos atribuídos na chegada.



Philipsen recuperou segundos importantes nos sprints intermédios e confirmou o triunfo ao ser o mais rápido no sprint final, cruzando a meta à frente de Jenno Berckmoes (Lotto-Intermarché), segundo, e Max Kanter (XDS Astana), terceiro.



