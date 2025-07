Philipsen é o primeiro líder após primeira etapa em que Almeida perdeu tempo

Para somar a 10.ª vitória no Tour, Philipsen impôs-se no final dos 184,9 quilómetros com início e final em Lille, com o tempo de 3:53.11 horas, batendo ao sprint o eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) e o norueguês Soren Waerenskjold (Uno-X), respetivamente segundo e terceiro.

João Almeida (UAE Emirates), assim como o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), perdeu 39 segundos para o seu líder Tadej Pogacar e para o dinamarquês Jonas Vingegaard, após a Visma-Lease a Bike ter provocado um corte no pelotão, aproveitando o vento lateral, já dentro dos derradeiros 20 quilómetros.

Graças às bonificações distribuídas na meta, Philipsen lidera a geral com quatro segundos de vantagem sobre Girmay e seis sobre Waerenskjold, defendendo no domingo a amarela nos 209,1 quilómetros entre Lauwin-Planque e Boulogne-sur-Mer.