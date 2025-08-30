Philipsen vence oitava etapa e Traaen mantém a liderança
O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) venceu hoje a oitava etapa da Volta a Espanha, com o norueguês Torstein Traeen (Barhain Victorius) a manter a liderança e o português João Almeida (UAE Emirates) o terceiro posto.
Após 163,5 quilómetros entre Monzón Templário e Saragoça, Philipsen, que somou a segunda vitória, impôs-se em 3:43.48 horas, o mesmo tempo do italiano Elia Viviani (Lotto) e do britânico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), segundo e terceiro, respetivamente.
Na geral, Torstein Traeen manteve a liderança, com 2.33 minutos de avanço sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) e 2.41 sobre João Almeida.
No domingo, corre-se a nona etapa, com um percurso de 195,5 quilómetros, entre Alfaro e a Estação de Esqui de Valdezcaray, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.
