Pichardo bate recorde nacional na terceira tentativa na final do triplo

Um dia depois de ter melhorado para 17,48 metros o recorde nacional, na qualificação, o campeão olímpico, do mundo e europeu ao ar livre, de 29 anos, acrescentou 12 centímetros à melhor marca nacional de sempre `indoor`, com o melhor salto mundial do ano, depois de ter iniciado a defesa do seu título europeu com 17,26.

O anterior recorde nacional em pista coberta já era de Pichardo desde os Mundiais de 2022, em Belgrado, um ano depois de se ter sagrado campeão europeu `indoor` em Torun2021, reeditando, na altura, os feitos de Nelson Évora, campeão em Praga2015 e Belgrado2017 -- é, juntamente, com os 1.500 metros, com o `tri` de Rui Silva, a especialidade com mais títulos portugueses.

Tiago Luís Pereira também disputa a final do triplo salto dos 37.ºs Europeus de atletismo `indoor`.