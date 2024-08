Pichardo considera ouro de Leitão e Oliveira bom para o desporto português

"Acho que é muito bom. Acho que é bom para o país, também é bom para o desporto português. Temos outras modalidades que não só o futebol a ter resultados. Acho que é muito bom para todos os portugueses", defendeu.

Pichardo falou com os jornalistas apenas no final da prova dos agora campeões olímpicos de Madison, tendo assistido ao momento no telemóvel da assessora do Comité Olímpico de Portugal, afirmando que "esta era a medalha que faltava" à Missão portuguesa.

Quase 24 horas depois de ter saltado para a prata, com 17,84, a dois centímetros do espanhol Jordan Díaz, Pichardo, de 31 anos, regressou ao Stade de France para receber a sua segunda medalha olímpica, após o ouro de Tóquio2020.

Com o ouro hoje conquistado, Iúri Leitão igualou, numa única edição dos Jogos, Pichardo, mas também Carlos Lopes, os únicos portugueses a terem um ouro e uma prata olímpica no currículo.